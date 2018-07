Manifestantes inflam 'pixuleco' na porta de residência de Lula em São Bernardo do Campo

O "pixuleco", boneco inflável representando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um uniforme de presidiário, foi inflado na porta do apartamento do petista em São Bernardo do Campo.

No vídeo, os manifestantes discutem sobre a colocação do boneco em frente a casa do ex-presidente. "Esse balão não vai ficar aqui. Todo mundo tem que vir para cá. Vamos ter que tirar hoje senão eles vão permanecer aqui", diz um manifestante.

O "pixuleco" também deve estar presente na avenida Paulista no próximo dia 24. O Movimento NasRuas informou, em nota divulgada na última quarta-feira, 17, que o ato na Paulista será realizado ’em apoio à condenação e prisão de Lula’.

Veja o vídeo gravado: