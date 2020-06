Manifestantes fazem ato contra Bolsonaro no Largo da Batata

A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro no Largo da Batata, na capital de São Paulo, chegou a fechar as duas vias da Avenida Faria Lima e ocupou parte da Praça até a Igreja Nossa Senhora Senhora do Monte Serrante. Os manifestantes usavam máscaras em sua maioria, mas ninguém respeitou o distanciamento de 1,5 metros.

A Polícia Militar montou um cordão de isolamento na Rua do Pinheiros, na esquina com Rua Mateus Grou por volta das 16h45. Segundo oficiais que acompanham a mobilização, o objetivo é evitar que o protesto anti-Bolsonaro chegue até a Paulista, embora o ato ainda esteja a cerca de 2,5 km da avenida.

O bloqueio foi feito com escudos e policiais que portam armas que disparam balas de borracha e bombas de efeito moral.

Até o momento, a manifestação ocorre de forma pacífica, com manifestantes ocupando uma extensão de quase 700 metros entre o ponto do bloqueio e o Largo da Batata.

Os líderes do ato se revezam em apenas um carro de som: dirigentes estudantis, do MTST, de torcidas e de grupos antirracismo.

Alguns manifestantes entregaram cravos para integrantes da PM no Largo da Batata - referência à Revolução dos Cravos contra os fascistas em Portugal. Alguns policiais aceitaram as flores, mas depois foram orientados a devolvê-las.

Veja os vídeos:

Em outro ponto, o ato contra Bolsonaro teve um pequeno tumulto quando uma pessoa tentou depredar uma agência bancária, mas os próprios manifestantes contiveram a pessoas e restabeleceram a ordem rapidamente.

Apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Avenida Paulista

Em outro ponto da cidade, um grupo de manifestantes a favor de Bolsonaro se reuniu na esquina da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, próximo ao prédio da Fiesp. Manifestantes carregavam faixas que pediam "intervenção militar" e com críticas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Com bandeiras do Brasil e do Estado de São Paulo, os manifestantes ficaram a maior parte do tempo sobre a calçada, na esquina, sem número suficiente para ocupar as faixas de trânsito. O tráfego de veículos na via não foi afetado entre 11h e 15h30.

Além de pedir "intervenção militar com militar no poder", alguns manifestantes defendiam interesses de suas categorias profissionais. Duas pessoas carregavam uma faixa que pedia a reabertura de barbearias na cidade. Não houve registro de ocorrências policiais no movimento.