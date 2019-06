Manifestações pró-Moro são assunto mais comentado no Twitter

Apoiadores do ministro Sérgio Moro e da operação Lava Jato estão mobilizando o Twitter neste domingo, 30. Dos dez assuntos mais comentados na rede social, a hashtag 'Brasil nas ruas' em apoio às manifestações que estão previstas em todo o País neste domingo está em primeiro lugar. Os atos foram convocados após o vazamento de mensagens trocadas pelo ex-juiz com procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

Nas postagens referentes à hashtag, usuários da rede social publicam fotos de preparativos para os atos e informações referentes aos locais e horários das manifestações. Em muitas cidades, como Rio de Janeiro, Belém do Pará, Campinas e Ribeirão Preto, os atos já começaram. As publicações também contam com menções de apoio às reformas propostas pelo governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime proposto pelo Ministério da Justiça.

As manifestações deste domingo são organizadas pelos Movimentos Vem pra Rua, Brasil Livre e Nas Ruas. Organizadores preveem concentrações em 203 cidades do Brasil. Em São Paulo, a manifestação está marcada para as 14h e deve ocorrer na Avenida Paulista.

A hashtag 'Brasil nas ruas' é a mesma utilizada nos protestos realizados em 26 de maio, em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro.