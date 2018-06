Maia se diz surpreendido com demissão de Segovia da direção da PF

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta tarde que foi surpreendido com a demissão de Fernando Segovia da direção da Polícia Federal e que a decisão foi de caráter pessoal do novo ministro da Segurança, Raul Jungmann. O deputado acredita que Segovia está pagando o preço por ter falado além do que poderia sobre o inquérito dos Portos, que envolve o presidente Michel Temer.

"Se ele falou algo e falou demais, muitos outros têm falado demais também, o Poder Judiciário e o Ministério Público também (falam). Não é uma prática dele falar demais. Falou uma vez talvez esteja pagando o preço por isso", comentou.

Maia lamentou a decisão e disse que Segovia vinha fazendo um bom trabalho. "Acho que o Segovia era um ótimo nome. O (Rogério) Galloro também é um bom nome. (A troca) me surpreendeu", declarou. Para Maia, o mais importante é que o haja um trabalho com independência na PF.

Repercussão. A demissão de Segovia foi bem recebida na Câmara tanto por deputados da base aliada quanto da oposição. O deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) disse que apesar de ser um profissional de valor, Segovia se desgastou com as declarações à agência Reuters. "Nada melhor do que começar vida nova, ministério novo e chefe da Polícia Federal novo", declarou.

O líder do PSOL, Ivan Valente (SP), afirmou que Segovia já não tinha mais condições de permanecer no cargo porque "queimou o filme" ao sinalizar que poderia estar protegendo Temer. "Queremos saber qual será a postura do novo diretor da PF", disse.

O petista Carlos Zarattini (SP) lembrou que Segovia se envolveu em uma polêmica que inviabilizou sua permanência. "Ficou para todas as pessoas que ele tratava de evitar a investigação", avaliou.