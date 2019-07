Maia fala em apoio natural a Doria e Huck em 2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou nesta sexta-feira, 5, o governador de São Paulo, João Doria, e afirmou que o ocupante deste cargo é sempre um nome forte para a corrida presidencial de 2022. Na entrevista, Maia também fez um aceno ao apresentador de TV Luciano Huck.

“O governador de São Paulo é sempre um pré-candidato muito forte. É sempre um ator fundamental no processo e tem uma boa relação conosco. Não só o João, mas o PSDB como um todo”, disse o presidente da Câmara. “(Assim) Como também seria natural estarmos com o Luciano Huck, se ele for candidato”, disse.

Em 2018, Huck flertou com o PPS (atual Cidadania) e chegou a ter o nome aventado como potencial candidato ao Palácio do Planalto. O apresentador da TV Globo acabou não se filiando a nenhum partido.

Nos últimos meses, também tem se especulado sobre uma possível fusão entre DEM e PSDB — ou mesmo a possibilidade de Doria deixar os tucanos e se filiar ao Democratas.