Maia arquiva pedido de impeachment contra vice-presidente Mourão

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), arquivou nesta quarta-feira, 24, o pedido de impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão, protocolado na semana passada pelo deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP).

Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao governo unidade, após militares terem demonstrado insatisfação ante as declarações do escritor Olavo de Carvalho e do filho Carlos Bolsonaro (PSC), vereador do Rio de Janeiro, contra Mourão e outros militares.

O pedido do vice-líder do governo no Congresso acusava o general da reserva de "conduta indecorosa, desonrosa e indigna" e de "conspirar" para conseguir o cargo de Jair Bolsonaro. Ao Estado, ele afirmou que teve anuência do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Um dos argumentos sustentados no pedido é uma "curtida" (like) da conta de Mourão no Twitter em uma publicação da jornalista Rachel Sheherazade, do SBT, aonde ela afirma que Mourão seria mais competente do que Bolsonaro.

Mourão se pronunciou sobre o assunto, classificando a solicitação como "bobagem" e brincou que, caso se concretizasse, ele "voltaria para a praia".