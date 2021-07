Macron concede a mais alta honraria francesa a Randolfe pelo combate à covid

O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será condecorado pelo presidente da França, Emannuel Macron, com a Comenda Légion D’honneur. A honraria foi concedida pela atuação de Randolfe no combate à pandemia e pelas ações de defesa do meio ambiente.

Nas redes sociais, o senador anunciou a homenagem e expressou sua gratidão. “Agradecemos o reconhecimento aos nossos esforços e trabalho, sempre pautados pela defesa dos interesses populares, a ética na política e o desenvolvimento sustentável com distribuição de riqueza para todos”, escreveu.

Foi com muita felicidade que recebi do Embaixador da França no Brasil, Gilles Pecassou,a notícia de que nosso mandato será condecorado pelo Presidente francês, @EmmanuelMacron, com a medalha Légion d’honneur, honraria criada pelo imperador Napoleão Bonaparte em 1802. pic.twitter.com/i3HBPKD6V4 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 21, 2021

A “Legião da Honra” foi criada pelo imperador Napoleão Bonaparte em 1802. Brasileiros como Dom Pedro II, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Coelho também já foram condecorados. Também devem receber a honraria neste ano a belga Michèle Sioen, a camaronesa Marthe Wandou, os argentinos Alberto Barbieri e Patricia Pellegrini, a austríaca Cynthia Zimmermann, e a chilena Marcia Covarrubias Martinez.

Colaborou Patrick Freitas, especial para o Estadão