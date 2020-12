Lula viaja a Cuba para participar de documentário de Oliver Stone, diz jornal

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja a Cuba neste sábado, 19, para participar de um documentário sobre a América Latina dirigido pelo cineasta americano Oliver Stone, segundo informações do Granma, jornal oficial do Partido Comunista Cubano.

“Será a terceira viagem internacional do fundador do Partido dos Trabalhadores após sair da prisão no dia 8 de novembro de 2019", disse o jornal, sem dar detalhes sobre a permanência do ex-presidente na ilha. Antes de Cuba, o ex-presidente esteve no Vaticano, para conhecer o Papa Francisco, e depois na Europa.

Leia Também Seguranças da campanha de Bolsonaro foram levados para Abin

Além das condenações do caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, o ex-presidente é réu em seis ações penais. Após um ano e sete meses de prisão, foi solto após entendimento do STF que derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.

Amigo do falecido líder cubano Fidel Castro, Lula fez inúmeras viagens à ilha antes de assumir o cargo de presidente. Já como mandatário, esteve em Cuba em 2010.

Stone, por sua vez, viajou para a ilha em 2002 para as filmagens de "Comandante", documentário sobre Fidel Castro lançado em 2003. / AFP