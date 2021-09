Lula segue à frente de Bolsonaro e, no 2º turno, tem 56% contra 31%, mostra pesquisa

Pouco mais de um ano antes das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém na liderança da disputa presidencial, com 27%, seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro, que tem 20% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha. Ambos oscilaram 1 ponto porcentual para cima na comparação com o levantamento anterior, de julho. Os dados da pesquisa espontânea divulgados nesta sexta-feira, 17, indicam que a corrida eleitoral parece estagnada, já que nenhum dos presidenciáveis apresentou alteração superior à margem de erro, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em eventual disputa de segundo turno, o petista tem 56% (58% no último levantamento), ante 31% (os mesmos 31% na pesquisa anterior) de Bolsonaro. O Datafolha também questionou os eleitores sobre os candidatos em que não votariam de jeito nenhum: Bolsonaro é rejeitado pelos mesmo 59% e Lula, por 38% (tinha 37%).

Leia Também Reprovação de Bolsonaro chega a 53%, diz pesquisa

O instituto ouviu 3.667 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Esse é o primeiro levantamento feito após a crise institucional criada pelo Planalto no 7 de Setembro, que inclui atos de rua no Dia da Independência, em defesa do governo, e dia 12, quando grupos de direita conduziram manifestações cobrando o impeachment de Bolsonaro.

Por causa do aparecimento de novos potenciais candidatos na corrida, o Datafolha fez quatro simulações de primeiro turno, duas delas comparáveis com levantamentos anteriores, e duas novas (veja abaixo). Na pesquisa estimulada, o entrevistado escolhe entre os candidatos apresentados a ele, compondo os diferentes cenários testados para primeiro e segundo turno. Já na espontânea, o entrevistado é questionado sobre sua intenção de voto genericamente, sem que o entrevistador defina as alternativas de escolha.

No primeiro cenário estimulado, Lula passou de 46% para 44% e Bolsonaro, de 25% para 26%. Num cenário em que o governador paulista, João Doria, é o representante tucano no pleito, ele vai de 5% para 4%. Nessa condição, Ciro Gomes (PDT) fica em terceiro, com 9% (1% a mais do que na pesquisa anterior), dentro da margem de erro. O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) foi de 4% para 3%, no período. Brancos e nulos somam 11% e os que não sabem, 2%.

Sem Mandetta na disputa, Lula tem 44%; Bolsonaro, 26%; Ciro Gomes, 11%; Doria, 6%. Brancos e nulos somam 11% e os que não sabem, 1%.

Quando o governador gaúcho, Eduardo Leite — que oscilou de 3% para 4% — é o nome do PSDB no pleito, Lula passa de 46% para 42%, e Bolsonaro se mantém com 25%. Neste cenário, Ciro Gomes passa de 9% para 12% e Mandetta cai de 5% para 2%.

No cenário em que são incluídos mais nomes à lista de candidatos citados, Lula tem 42%; Bolsonaro, 24%; Ciro Gomes, 10%; Doria, 5%; o apresentador José Luiz Datena (PSL) tem 4%; a senadora Simone Tebet (MDB), 2%; Aldo Rebelo (sem partido), 1%; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), tem 1%; o senador Alessandro Vieira (Cidadania) aparece com 0%. Brancos e nulos somam 10% e os que não sabem, 2%.

Segundo turno

Em eventual disputa de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista vence o atual presidente da República por 56% a 31%, ante 58% a 31% verificados em julho.

Nos outros cenários, Doria perderia para Lula por 55% a 23% (56% a 22% em julho) e Ciro Gomes perderia de 51% a 29%. O pedetista, no entanto, venceria Bolsonaro por 52% a 33%. Se a disputa fosse entre Doria e Bolsonaro, o governador paulista venceria por 46% a 34% (ante 46% a 35% na rodada anterior).

Rejeição

Bolsonaro e Lula são os líderes em rejeição, com 59% e 38%, respectivamente. A dupla é seguida por Doria, com 37%, mesma marca obtida na pesquisa anterior. A sequência tem: Ciro Gomes, com 30%; Datena, com 19% (não incluído na pesquisa anterior); Leite, com 18% (21% na pesquisa anterior), Mandetta, com 18% (23% na pesquisa anterior); Pacheco, com 17% (não incluído na pesquisa anterior); Aldo Rebelo, com 15% (não incluído na pesquisa anterior); Alessandro Vieira, com 14% (não incluído na pesquisa anterior); e Simone Tebet, com 14% (não incluída na pesquisa anterior).

Os que rejeitam todos ou não votariam em nenhum dos candidatos se mantiveram em 2%. A soma dos que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum foi de 2% para 1%. Os que não sabem também passaram de 2% para 1%.

No detalhamento da rejeição a partir de segmentações específicas do eleitorado, o Datafolha mostra que 26% dos eleitores que escolheram o presidente Bolsonaro no último pleito não votariam novamente nele e 68% rejeitam Lula.

Entre todos os entrevistados, a rejeição a Bolsonaro é maior entre estudantes (73%) e relevante entre evangélicos (44%), que tradicionalmente compõem parte significativa de seu eleitorado. Já Lula tem a maior rejeição entre eleitores do PSDB (74%) e entre homossexuais/bissexuais (16%).

Pesquisa espontânea de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 27% (26% na pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (sem partido): 20% (19% na pesquisa anterior

Ciro Gomes (PDT): 2% (2% na pesquisa anterior)

Outros: 3% (2% na pesquisa anterior

Em branco/nulo/nenhum: 10% (7% na pesquisa anterior)

Não sabe: 38% (42% na pesquisa anterior)

Veja os cenários estimulados abaixo:

CENÁRIO A

Lula (PT): 44% (46% na pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (sem partido): 26% (25% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 9% (8% na pesquisa anterior)

João Doria (PSDB): 4% (5% na pesquisa anterior)

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3% (4% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (10% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

CENÁRIO B

Lula (PT): 42 (46% na pesquisa anterior)

Jair Bolsonaro (sem partido): 25% (25% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 12% (9% na pesquisa anterior)

Luiz Henrique Mandetta (DEM): 2% (5% na pesquisa anterior)

Eduardo Leite (PSDB): 4% (3% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 11% (10% na pesquisa anterior)

Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

CENÁRIO C

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 11%

João Doria (PSDB): 6%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 1%

CENÁRIO D

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (sem partido): 24%

Ciro Gomes (PDT): 10%

João Doria (PSDB): 5%

José Luiz Datena (PSL): 4%

Simone Tebet (MDB): 2%

Aldo Rebelo (sem partido): 1%

Rodrigo Pacheco (DEM): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 2%

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 56% (58% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 31% (31% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (10% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Doria

Lula (PT): 55% (56% na pesquisa anterior)

Doria (PSDB): 22% (23% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 22% (20% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)



Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Ciro

Ciro (PDT): 52% (50% pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 33% (34% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 15% (15% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Doria

Doria (PSDB): 46% (46% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 34% (35% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 19% (18% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Ciro Gomes e Lula

Lula (PT): 51%

Ciro gomes (PDT): 29%

Em branco/nulo/nenhum: 19%

Não sabe: 1%

Rejeição