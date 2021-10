Lula reage a Ciro após bate-boca de pedetista com Dilma: 'quem planta vento colhe tempestade'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu, nesta quinta-feira (14), às declarações feitas por Ciro Gomes (PDT-CE) ao podcast Estadão Notícias. Acusado pelo pedetista de ter conspirado pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), Lula afirmou que o ex-governador do Ceará foi “banal e grosseiro” nas críticas a ela e assumiu tom ameaçador: "Eu só lamento profundamente que seja assim. Não sei o que ele está querendo, mas quem planta vento, colhe tempestade".

“O que ele fez ontem foi tão banal, tão grosseiro, que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo, na cruz, dizia: 'Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem'. Eu às vezes fico pensando nessa frase", disse o ex-presidente em entrevista à rádio Grande FM, de Dourados (MS).

"Não sei se o Ciro teve covid ou não, mas me disseram que quem tem covid tem problemas de sequelas, alguns têm problema no cérebro”, continuou o petista. “Não é possível que um homem que pleiteia a Presidência da República possa falar as baixarias que ele falou".

As declarações de Ciro Gomes ao Estadão Notícias tiveram grande repercussão na quarta-feira, 13, devido às críticas feitas pelo pedetista ao Partido dos Trabalhadores. A entrevista desencadeou uma discussão entre ele e a ex-presidente Dilma pelo Twitter.

“Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O (ex-senador) Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje?”, disse Ciro ao Estadão. “Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro.”

A petista reagiu rapidamente. Disse que o ex-ministro “mente de maneira descarada” e que suas declarações seriam uma tática para ganhar popularidade.

“Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço”, escreveu Dilma no Twitter. “O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas.”

Na entrevista à rádio de Dourados, Lula evitou comentar o mandato de Dilma, mas admitiu ter havido desajuste fiscal após o “excesso de desoneração” praticado pela petista 2014. O ex-presidente também voltou a criticar o ex-juiz Sérgio Moro e a Operação Lava-Jato, chamados por ele de "criações da imprensa". Apesar do tom eleitoral da entrevista, disse não ter decidido se será candidato. "Eu vou decidir no começo do ano (que vem)", afirmou.

Depois de definir Moro como "um deus de barro criado pela imprensa brasileira" para destruí-lo, voltou a defender sua proposta de regulação da mídia e negar que ela implique em censura aos veículos de comunicação. Ele, sim, declarou, seria “a pessoa mais censurada da história do País”.