Lula: 'Quem tem de queimar arquivo está no governo federal, e não Rui Costa'

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu nesta terça-feira, 18, em defesa do governador da Bahia, Rui Costa (PT), que trava um embate público com o presidente Jair Bolsonaro desde a morte do ex-capitão da Polícia Militar do Rio Adriano da Nóbrega. Lula disse ter alertado Costa para que tomasse cuidado porque iriam “jogar o caso no colo” dele.

“Quem tem de queimar arquivo é quem está no governo federal, e não o Rui Costa”, afirmou o ex-presidente, após se reunir com as bancadas do PT na Câmara e no Senado, em Brasília. Foi a primeira vez que Lula esteve na capital federal desde que deixou a prisão, em novembro. “O cidadão não deveria ter sido morto, deveria ter sido preso. Tenho certeza que Rui Costa é homem de bem, que respeita direitos humanos e que jamais faria uma coisa para queimar arquivo”.

Adriano era acusado de ser chefe da milícia “Escritório do Crime”, no Rio. Durante a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), ocorrido em março de 2018, ex-policiais militares que participavam dessa organização foram presos. O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Rio foi morto no último dia 9, em Esplanada, na Bahia. A suspeita é de que tenha sido executado. Diante de insinuações sobre a ligação do clã Bolsonaro com Adriano, o presidente decidiu partir para o contra-ataque.