Lula procura Davi Alcolumbre para conversa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva procurou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para uma conversa. O parlamentar concordou em se reunir com o petista. A conversa deverá ocorrer nesta semana, durante a passagem do ex-presidente em Brasília, informaram fontes ao Estadão/Broadcast Político.

Lula presta depoimento na 10ª Vara Federal de Brasília sobre Operação Zelotes na quarta-feira, 19. Nesta terça-feira, 18, ele reuniu as bancadas do PT na Câmara e no Senado para alinhar a articulação do grupo em oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

O depoimento do ex-presidente ocorreria na terça-feira passada, 11, mas foi adiado pela Justiça a pedido da defesa, para que o petista pudesse se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano. Lula responde na Operação Zelotes por corrupção passiva por, supostamente, ter participado da ‘venda’ da Medida Provisória (MP) 471, de 2009, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Este deverá ser o terceiro encontro de Alcolumbre com ex-presidentes durante seu período no comando do Senado. No último mês, o parlamentar conversou, em ocasiões separadas, com Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso na capital paulista.