Lula sugere festival só com aliados após polêmica no Lollapalooza

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com artistas e publicou nas redes sociais, nesta terça-feira, 29, um vídeo do grupo ao seu lado cantando "olê, olá, Lula" e fazendo a letra "L" com as mãos. Entre os presentes, estavam os cantores Ludmilla, Gaby Amarantos, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila.

O encontro ocorreu poucos dias após o festival Lollapalooza, em São Paulo, ter os palcos tomados por uma onda de manifestações pró-Lula. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, chegou a pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibisse o tom político nos shows, baseado na Lei Eleitoral, mas desistiu da ação.

Fazendo referência ao Lollapalooza, o petista escreveu: "Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias?". O tom irônico da pergunta se deve ao modo como seus apoiadores passaram a chamar o evento nas redes: "Lulapalooza".

Com a proximidade do início da campanha, artistas já começaram a declarar apoio a seus pré-candidatos. Alcione, por exemplo, gravou um vídeo elogiando Ciro Gomes (PDT). O conteúdo foi compartilhado pela página "Todos com Ciro". Já Bolsonaro tem a preferência declarada de diversos sertanejos, como Gusttavo Lima e Teodoro e Sampaio.