Lula explica por que ainda não confirmou Alckmin como vice

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 28, que ainda não confirma o ex-governador Geraldo Alckmin como vice-presidente em sua chapa da pré-candidatura à Presidência porque ele ainda não está filiado a um partido e, antes, negocia uma coalizão com partidos para a disputa na eleição de 2022.

“As conversas estão andando”, disse Lula, em entrevista à rádio Liberal, do Pará. “Espero que o Alckmin se defina por um partido que esteja na base de apoio à nossa candidatura para que a gente possa trabalhar e anunciar um nome.”

Questionado se participaria de um debate com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro, Lula disse que tem intenção de participar “de debate contra qualquer candidato que estiver na disputa”. O ex-presidente sugeriu a possibilidade de um "pool" de televisão para fazer dois ou três debates com todos os candidatos.

Como noticiado pelo Estadão, o petista dá como certa a aliança com Alckmin como vice na chapa, mas procura um partido que possa ajudar na tarefa, caso as negociações com o PSB não avancem.