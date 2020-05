Lula exalta criação do ‘monstro coronavírus’ e depois pede desculpa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou se desculpar nesta quarta-feira, 20, após ter dito que o novo coronavírus foi positivo para mostrar ao governo Bolsonaro que é importante ter um Estado forte contra crises e em oposição à agenda liberal.

A declaração polêmica foi dada na terça-feira, 19, durante entrevista à revista Carta Capital. “O que eu vejo? Quando eu vejo essas pessoas acharem que tem que vender tudo que é público e que tudo que é público não presta nada... Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.”

A frase do ex-presidente foi mal recebida inclusive entre petistas, que pediram que ele se retratasse. “Usei uma frase totalmente infeliz. E a palavra desculpa foi feita pra gente usar com muita humildade”, disse Lula.

Usei uma frase totalmente infeliz. E a palavra desculpa foi feita pra gente usar com muita humildade. Se algum dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, peço desculpas. Sei o sofrimento que causa a pandemia, a dor de ter os parentes enterrados sem poder acompanhar. pic.twitter.com/aDL5Rj4SQ4 — Lula (@LulaOficial) May 20, 2020

A declaração ganhou as redes sociais e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter ao longo do dia. “Na verdade, se eu tivesse falado ‘infelizmente’, em vez de ‘ainda bem’... Tentei usar uma palavra para explicar, que no menosprezado SUS, é no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância da instituição”, disse o ex-presidente em uma live.

