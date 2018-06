Lula está emocionado com cartas e carinho de apoiadores, diz Instituto

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso pela Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está emocionado com as cartas e com o carinho de seus apoiadores, informou em nota o Instituto Lula nesta quinta-feira, 12.

Segundo a publicação, Lula ouve diariamente frases de apoio dos simpatizantes que estão acampados no entorno da Polícia Federal em Curitiba. Todas as manhãs, os manifestantes ao redor da PF gritam "bom dia, presidente".

"Além de ouvir as manifestações do lado externo, Lula lê centenas de cartas que chegam diariamente", diz o documento, citando que o ex-presidente tem se emocionado com o apoio recebido.

O Instituto Lula reitera na nota que o político é "inocente" e que aguarda uma "reparação da Justiça". Nesta quinta, Lula recebeu seus familiares pela primeira vez. Antes, apenas os advogados do ex-presidente petista puderam entrar em contato com ele. Segundo a família, Lula está bem, "firme e com a mesma energia de sempre".

Lula, que governou o País entre 2003 e 2010, se entregou à Polícia Federal para o cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá (SP) na noite de sábado, 7, após condenação juiz federal Sérgio Moro por corrupção e lavagem de dinheiro.