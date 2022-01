Lula diz que ninguém é obrigado a tomar vacina, mas não vacinados deveriam ficar em casa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado, 29, ser contra a obrigatoriedade da vacinação contra covid-19, mas defendeu que quem opte por não se vacinar deixe de frequentar espaços públicos. Lula participou da cerimônia de posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista, Moisés Selerges.

"Eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Se o Moisés não quiser tomar a vacina, não vai tomar. Ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você não vai poder ir para os lugares públicos", afirmou o ex-presidente, pré-candidato do PT ao Planalto. "Se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você também não vai poder participar de nada com gente."