Lula confirma apoio a Boulos para prefeitura de SP em 2024

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta sexta-feira que irá apoiar a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo em 2024. O anúncio acontece na mesma semana em que Boulos desistiu de concorrer ao governo estadual para abrir caminho para a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao Palácio dos Bandeirantes.

“Nós temos que ter a consciência de que a gente tem que fazer a presidência da República, o governo de São Paulo e, em 2024, vamos fazer Boulos prefeito de São Paulo”, disse Lula, em discurso em Santo André, em um condomínio do MTST.

Lula, Boulos e Haddad subiram em palanque diante de cerca de 400 pessoas para selar a composição entre o psolista e o PT. Também no palco, Boulos apoiou a candidatura de Haddad e o cumprimentou como “futuro governador do estado de São Paulo”.

“A política se faz com gestos. Nós temos um gesto importante no início dessa semana para fortalecer a unidade da esquerda, dos progressistas, em São Paulo e no Brasil. Eu quero agradecer o gesto do Haddad e do Lula de estarem aqui hoje prestigiando a luta do MTST”, disse Boulos.

A costura do apoio de Boulos ao PT passa não só pela disputa estadual, mas também pela disputa nacional, para a qual Lula conta com a criação de uma frente de apoio que inclua o PSOL, a despeito da resistência de uma ala do partido crítica à união do ex-presidente com o ex-governador Geraldo Alckmin.