Lula chega ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 10h desta quarta-feira, 24, ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, local onde vai acompanhar o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), que começou às 8h30 em Porto Alegre. Lula chegou acompanhado do ex-prefeito de São Bernardo e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo Luiz Marinho, e entrou pela garagem do prédio.

No sindicato, o petista irá acompanhar o julgamento do recurso de sua defesa acompanhado de um pequeno grupo de pessoas, entre sindicalistas, amigos pessoais e petistas.

+++ Jornalistas de vários países acompanham julgamento de Lula no TRF-4

Também já chegaram ao local o ex-chanceler Celso Amorim, o ex-presidente da sigla Rui Falcão, o ex-ministro Aloizio Mercadante e o ex-prefeito de Santo André Carlos Grana.

Falcão disse que o julgamento do ex-presidente é "político" e tem o objetivo de tirá-lo da disputa ao Palácio do Planalto. "Se fosse pela Justiça, (o placar) seria de 3 a 0 a favor do Lula, mas, como o julgamento é político, não dá para prever. É vergonhoso. Um atentado à democracia", afirmou Falcão, na sede do sindicato.