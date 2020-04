Luiz Flávio Gomes morre aos 61 anos em São Paulo

O jurista e deputado federal por São Paulo Luiz Flávio Gomes (PSB) morreu na madrugada desta quarta-feira, 1º, em São Paulo. LFG, como era conhecido, vinha lutando contra uma leucemia desde o ano passado. Gomes formou-se pela Faculdade de Direito de Araçatuba, em 1979. Também estudou nas Universidades de São Paulo (USP) e na Complutense de Madri, onde concluiu seu doutorado em Direito Penal. Na carreira jurídica, atuou como agente de polícia, delegado, promotor de justiça, juiz de direito e, por fim, advogado criminalista.

Quando juiz titular da 26.º Vara Criminal da Capital, defendia posições como a simplificação dos tipos penais – então mais de 700. Nacionalmente, ganhou projeção ao idealizar e fundar a rede de ensino LFG, especializada em cursos da área jurídica e preparação para concursos, pioneira no Brasil em transmissão via satélite. Escreveu mais de 60 livros de direito e a obra O jogo sujo da corrupção. Fundou o movimento Quero um Brasil Ético antes de se filiar ao PSB. Foi eleito em 2018 com 86 mil votos.

Nascido em Sud Mennucci (SP), ele estava afastado da Câmara desde 10 de setembro de 2019, após o diagnóstico da doença. Fez um transplante de medula, bem sucedido. Mas a doença retornou. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, escreveu. “Lamento a perda do deputado Luiz Flávio que, embora novato se revelou um grande quadro político e parlamentar, além de um figura de extraordinário valor humano.”

Em nome da Câmara dos Deputado, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou: “Registro o pesar pelo falecimento do nosso querido deputado Luiz Flávio Gomes. Referência como professor de Direito, área à qual se dedicou ao longo da vida, ele foi um visionário no ensino à distância.”

Líderes políticos de diversos partidos lamentaram a morte. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse: “Estudei com ele para minha aprovação no concurso para a Polícia Federal. Ele estimulava os alunos, dizendo avante. Era um jurista respeitável.” A deputada Maria do Rosário (PT-RS) afirmou: “O falecimento do deputado e professor é uma enorme perda pro Brasil.”

O ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), homenageou o companheiro. “Hoje perdemos um amigo valente! Obstinado e inteligente! Estreou tarde na política, mas sempre com sucesso!.” Assim também o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) e Marina Silva, presidente da Rede, que afirmou: “Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do professor, um democrata e humanista convicto, que colocou sua vasta experiência no direito e na Educação a serviço do Brasil.”

