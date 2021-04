Luiz Felipe d'Avila debate honestidade na estreia da nova temporada de Caráter e Liderança

Os temas mais urgentes do País serão debatidos por especialistas, influenciadores digitais e personalidades da TV na segunda temporada do programa Caráter e Liderança, uma iniciativa do cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP), Luiz Felipe d’Avila, com apoio do Estadão. No primeiro episódio da série, lançado nesta segunda-feira, 19, d'Avila falou sobre honestidade com o psicanalista Christian Dunker e o roteirista e humorista Fábio Porchat.

Inspirado no livro homônimo de d’Avila, a primeira temporada de Caráter e Liderança conta a história de nove estadistas que transformaram o País e criaram a democracia brasileira — entre eles Fernando Henrique Cardoso e Ulysses Guimarães. Nesta segunda temporada, a proposta é outra, conta o cientista político: “Vamos falar sobre valores e políticas públicas. Temas que têm a ver com o momento atual do País e que devem ser prioritários”.

Leia Também A união necessária para vencer o populismo

Com duração de até 20 minutos, a segunda temporada de Caráter e Liderança foi dividida em seis episódios que vão tratar de temas como vacina, liberdade de expressão, renda básica e esperança. Entre os convidados do programa estão o filósofo e professor Mario Sérgio Cortella, a idealizadora do projeto Covid Sem Fome, Jacqueline Dun, o ator e influenciador digital Yuri Marçal e a economista Julia Marisa Sekula, autora do livro Brasil: Paraíso Restaurável. Os episódios serão lançados toda segunda-feira, às 18h, no canal do YouTube de d’Avila e divulgados também no canal do Estadão no YouTube e nas redes sociais do jornal.

Ao Estadão, Luiz Felipe d’Avila disse que o intuito do programa é mostrar ao público como é possível fazer um debate plural em que diferentes pontos de vista podem ser discutidos de forma civilizada. “É importante resgatar a noção de tolerância e respeito. São valores fundamentais e que vão resgatar a importância da política.” Segundo ele, só assim é possível preparar o caminho para uma discussão mais profunda e séria nas eleições de 2022.

Criador do formato do programa, o publicitário Chico Mendez destacou que Caráter e Liderança fala sobre os desafios do País de maneira mais dinâmica. “Aproximamos influenciadores digitais, acadêmicos e pensadores dentro de um único lugar, 'tudo junto e misturado'."

Assista ao primeiro episódio: