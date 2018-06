Luciano Huck diz que prisão de Lula é 'uma pena, uma tristeza'

CAMBRIDGE - O apresentador de TV Luciano Huck afirmou que "é uma pena, uma tristeza", a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ordenada pelo juiz federal Sérgio Moro. "Fico muito triste pelo Brasil. Alguém como ele, com a capacidade de comunicação, do olhar social", afirmou. Huck apontou que defende uma agenda liberal para o País, com abertura da economia, mas se não houver dirigentes com percepção social muito forte a nação nunca será a que todos querem.

"Ele (Lula) tem o tem o olhar social. Mas a justiça vale para todo mundo. Saquearam o Estado. Ele tinha vontade legítima de inclusão, mas o grupo que o cercava pilhava o Estado", avaliou.

Segundo Luciano Huck, classificar pessoas como vilãs ou heroínas é muito negativo para o País. "Para a democracia é ruim ter polarização, a hora não é de esquerda e de direita. Temos que colocar em prática as melhores ideias, independentemente de onde nasceu", apontou.

"É um dia muito triste para o Brasil. Espero que a gente possa renovar o Legislativo. E quando tivermos pessoas que queiram servir o País de fato a gente não vai ter os problemas que temos hoje em dia." Ele fez os comentários em palestra na Brazil Conference 2018 em Harvard e MIT.