Hang elogia Moro e vira alvo de bolsonaristas nas redes

O empresário bolsonarista e dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, usou sua rede oficial nesta quinta-feira, 16, para elogiar o ex-juiz federal e atual pré-candidato à Presidência da República, Sérgio Moro (Podemos). Moro é hoje um dos principais desafetos do presidente Jair Bolsonaro (PL).

No twitter, Hang compartilhou um vídeo em que Moro rebateu as declarações que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) deu em entrevista sobre a Operação Lava Jato e a Petrobras. A legenda dizia: “A lava-jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas, durante o governo do PT. Parabéns Moro por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula, durante uma entrevista, nesta quarta-feira. Veja o vídeo.”

A lava-jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas, durante o governo do PT. Parabéns Moro (@SF_Moro) por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula, durante uma entrevista, nesta quarta-feira. Veja o vídeo. pic.twitter.com/6Xr3o02BSx — Luciano Hang (@LucianoHangBr) December 16, 2021

A publicação de Hang gerou a reação de bolsonaristas na rede, contrários à atitude do empresário.

Ou vc é bolsonarista ou é morista, os dois não dá. — Amanda ♥️ (@AmandaBonoro) December 16, 2021

Tá ficando esclerosado, elogiando esse traíra oportunista? Vai tomar no ️. Unfollow imediato. — Marcos Falcão (@CanaldoFalcao1) December 16, 2021

Nessa quarta-feira, 15, durante evento com empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Bolsonaro admitiu que trocou a direção do Instituto de Patrimônio Histórico e artístico Nacional (Iphan) após receber uma reclamação do amigo e apoiador Hang que teve uma obra paralisada devido a um achado arqueológico no local, em Rio Grande (RS).