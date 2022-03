Luciano Hang não confirma candidatura, mas convoca coletiva

O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, marcou para a próxima sexta-feira, 18, um evento para anunciar uma possível pré-candidatura para as eleições deste ano. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Hang foi às redes sociais nesta terça-feira, 15, desmentir notícias que informavam que ele disputaria o Senado pelo PL, mesmo partido do chefe do Executivo.

“Não tem nada definido. Sexta-feira farei uma coletiva para imprensa e vou falar sobre meus próximos passos na política. Tudo pode acontecer”, disse o empresário. No ano passado, ele foi alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, incluído no relatório final da comissão com pedido de indiciamento por incitação ao crime.