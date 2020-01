'Livres' tem nome da 'velha guarda' para eleição em São Paulo

Um dos integrantes do grupo Livres com intenção de se lançar em 2020 tem perfil que destoa dos novos nomes que pretendem disputar as eleições neste ano. Trata-se de Andrea Matarazzo (PSD), 63 anos, que acumula passagens por mais de dez cargos nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – em mais de 20 anos de vida pública.

“É uma via de duas mãos”, disse Matarazzo, que é sobrinho-neto do conde Francesco Matarazzo, sobre sua presença ao lado de novatos que querem ingressar na política. “Posso transmitir conceitos de liberdade econômica, transmitir a minha experiência trabalhando no governo a essa juventude”, afirmou ao Estado. Em contrapartida, disse, ele ganha ao se aproximar dessa turma “competente” da renovação.

O político da velha guarda vê nas cabeças arejadas do Livres um diferencial. “Eles não são dogmáticos. Entendem que a formulação da política pública pode ser feita pelo Estado e que a execução, pelo privado. Mas sabem que o Estado vai estar presente em função da altíssima desigualdade, que não será a economia de mercado que vai resolver.”

Durante a entrevista, feita por telefone, a ligação caiu duas vezes. Matarazzo aproveitou, então, para pregar o receituário liberal: “É um caso típico de falta de concorrência, né? As teles são grandes demais e de uma ineficiência comovente: custo alemão com qualidade cubana”, disse ao atender de novo a ligação.