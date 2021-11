Live Eleições OAB-SP: Estadão promove entrevista simultânea com candidatos; acompanhe

O Estadão promove nesta quarta-feira, 24, às 17h, uma entrevista simultânea com candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo.

Participam da live os advogados Alfredo Scaff, Dora Cavalcanti, Mário de Oliveira Filho e Patrícia Vanzolini. Atual presidente da seccional, Caio Augusto Silva dos Santos não confirmou presença.

A cobertura será feita em tempo real pelas diversas plataformas do Grupo Estado e também pelas redes sociais.

A seccional paulista da OAB é a maior do País. Do total de advogados inscritos, 50,3% são mulheres, segundo dados da OAB. Conforme o Estadão mostrou, essa é a primeira vez que duas mulheres disputam o cargo em São Paulo.

A eleição interna que vai definir os próximos presidente, vice-presidente, secretários, conselheiros e tesoureiro da unidade estão marcadas para amanhã, 25.

Pela primeira vez, o processo eleitoral ocorre sob o efeito da paridade de gêneros e das cotas raciais aprovadas pelo Conselho Federal no ano passado. Só puderam ser registradas chapas que alcançaram uma proporção de 50% das mulheres (tanto para titulares como para suplentes) e 30% para profissionais negros.

Conheça os candidatos que participam do debate:

Quem é Alfredo Scaff Filho

Idealizador do Movimento ‘’OAB pra você’’, atuou como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo e como delegado de polícia civil. É vice-presidente da Proudfoot.com.br e foi Presidente do BAC, Brazil America Council, na Flórida.

Quem é Dora Cavalcanti

Especialista na área criminal, fundou e é diretora do Innocence Project Brasil, que combate a condenação de inocentes no País. É também conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).

Quem é Mário de Oliveira Filho

Idealizador do Instagram Papo de Criminalista, é ex-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. É sócio-titular do Mário de Oliveira Filho e Silvestrin Filho Sociedade de Advogados.

Quem é Patrícia Vanzolini

É fundadora e diretora do Movimento 133 – M133. Foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo (ABRACRIM-SP) e é sócia do escritório Brito, Vanzolini e Porcer Advogados Associados.