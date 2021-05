Lira diz que Bolsonaro está em seu ‘pior momento’ e Lula, no ‘melhor’

BRASÍLIA – O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), disse nesta terça-feira, 25, que o presidente Jair Bolsonaro está em seu pior momento por causa de atrasos na vacinação contra a covid-19 e também porque o País ficou três meses, no início do ano, sem auxílio emergencial.

Na avaliação de Lira, a situação foi refletida nas pesquisas mais recentes de intenção de voto, que mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu “melhor momento”. De acordo com o presidente da Câmara, é cedo para analisar o cenário das próximas eleições e, até lá, o centro vai escolher qual dos dois lados da polarização “é melhor para governar”.

Leia Também Aproximação entre FHC e Lula incomoda PSDB

“A pesquisa é o retrato do momento. Estamos com uma complicação de vacina, uma ausência que passou três meses sem o auxílio emergencial, a população mais carente privada. Então, na minha visão, o presidente Bolsonaro está no seu pior momento e o candidato e ex-presidente Lula está no seu melhor momento. Então, fazer uma análise de quem vai estar melhor ou pior daqui um ano, é muito relativo. Acho que as coisas têm de andar na sua normalidade”, disse Lira em evento do BTG Pactual.

Lira disse ainda que não acredita na possibilidade de uma terceira via na disputa eleitoral do ano que vem. “Não houve desde 1989”, disse ele. “Nessa eleição, com a polarização que existe, eu não acredito que vá haver terceira via, porque os dois vão convergir para o centro e o centro vai escolher qual melhor dos dois para governar em 2022”, afirmou.

Bolsonaro ainda está sem partido e já foi convidado a se filiar ao partido de Lira, o Progressistas. O presidente da Câmara, no entanto, disse que a possibilidade de filiação é assunto para o presidente da legenda, o senador Ciro Nogueira (PI).

Apesar de acreditar na existência da polarização, o presidente da Câmara afirmou que é preciso afastar a ideia dos extremos na política brasileira e que o Congresso Nacional faz o papel do caminho do meio. Ele criticou ainda a polarização na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. Lira é contra a investigação nesse momento.