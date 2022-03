Líder da bancada evangélica vai cobrar de Bolsonaro que coiba atuação de pastores no MEC

BRASÍLIA — O poder de pastores no Ministério da Educação (MEC), com controle sobre agenda e repasse de verbas, repercutiu negativamente até mesmo dentro da bancada evangélica. O líder do grupo, deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse ao Broadcast Político que vai conversar sobre o tema com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois estão juntos em agenda no Acre e retornam a Brasília ainda esta noite e devem tratar sobre o assunto no voo de volta.

“Isso não é papel de líderes religiosos, mas sim de parlamentares. Para isso disputamos eleição”, afirmou Sóstenes, próximo do governo e correligionário de Bolsonaro.

Leia Também Gabinete paralelo de pastores controla agenda e verba do Ministério da Educação

Como revelou o Estadão, pastores sem vínculo com a administração pública ou setor de ensino formaram um gabinete paralelo no MEC e participam de reuniões fechadas da pasta, agendas fechadas para discutir as prioridades e o destino de verbas voltadas à educação. Eles também fazem o intermédio de reuniões com o ministro Milton Ribeiro.

À reportagem, o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), por sua vez, saiu em defesa do governo e do poder de pastores sobre o MEC. “Não é exclusividade de parlamentares solicitar atendimento do governo a pleitos. Confederações, federações, sindicatos, associações também têm esse papel”, avalia o parlamentar.