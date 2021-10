Leitores do 'Estadão' celebram nova versão do jornal impresso nas redes sociais; veja

Pelas redes sociais, leitores do Estadão celebraram o novo projeto gráfico da edição impressa do jornal. No Twitter, Instagram ou Facebook, os comentários elogiaram a praticidade do novo formato - a partir deste domingo, 17, o jornal passa a adotar um novo formato, chamado germânico ou berliner, em sua edição física.

O novo formato é adotado por veículos de diferentes países, por se adaptar melhor ao dia a dia do leitor. O modelo, segundo pesquisas de opinião, foi considerado mais fácil de manusear por 100% dos entrevistados, se comparado ao formato tradicional do impresso. Leia aqui sobre as novidades do modelo.

Leia Também Leitores aprovam formato mais moderno do 'Estadão' e o conteúdo renovado do jornal

A seguir, a repercussão do novo jornal impresso nas redes

O lançamento do novo formato significou, para alguns leitores, uma oportunidade de relembrar como surgiram as suas relações com o Estadão. A leitora Vivian Landherr, no Instagram, escreveu que já há 40 anos acompanha o jornal. O leitor Sergio Luiz Xavier do Valle também destacou que é assinante há mais de 50 anos. Já a leitora Celia Tavolieri comentou que o seu hábito de ler o jornal vem da sua adolescência, quando o seu pai era o assinante.

O cineasta e crítico de cinema Amir Labaki desejou sucesso ao jornal no novo formato, além de chamar atenção para a reportagem com trechos inéditos da biografia de João Gilberto escrita por Zuza Homem de Mello. “Figas e sucesso!”, completou.

Primeira edição do @Estadao no novo formato (“Berliner”). Quem ama jornal, torce. Figas e sucesso! (Capa com Zuza e João Gilberto costuma dar samba). pic.twitter.com/15ummCndpn — Amir Labaki (@amirlabaki) October 17, 2021

O jornalista e apresentador Britto Jr. disse que o novo formato é o ideal para a leitura das notícias: “Nada do conteúdo se perdeu e a leitura ficou ainda mais prazerosa”.

Ao @Estadao os parabéns por ter encontrado o formato e o tamanho ideais da notícia. Nada do conteúdo se perdeu e a leitura ficou ainda mais prazerosa. — Britto Jr. (@brittojr) October 17, 2021

Dividindo a mesa com o café

Alguns leitores do Estadão trocaram a leitura das versões digitais do jornal pela história edição de estreia do novo formato impresso. O leitor Leonardo Soares, pelo Twitter, comparou as edições do final de semana: “Meu parceiro de quase todas as manhãs”, escreveu.

Meu parceiro de quase todas as manhãs. Normalmente é na tela to tablet, mas hoje será no impresso. Homenagem ao novo formato. Parabéns, Estadão! @Estadao (Capa de ontem; Capa de hoje) pic.twitter.com/yOhBNf9Pvo — Leonardo Soares (@leoosooares) October 17, 2021

Para o leitor Ronan Botelho, a métrica do sucesso foi fazer com a edição escapasse ilesa dos respingos de azeite, taças e outros alimentos.

A diferença para o @Estadao formato Berliner já vi. Hoje, a taça não marcou de vinho e nem pingou azeite no jornal. Durante a semana não devo derrubar café e gordura de pastel na sexta. hhahaha.#novoestadaoimpresso #Estadao #EuAcreditoNaImpresa — RONAN W. BOTELHO (@RonanBotelho) October 17, 2021

O leitor Eduardo Rodrigues também compartilhou uma foto de seu café da manhã com o novo Estadão. "Fontes claras e combina muito bem com um bom café", escreveu.