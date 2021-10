Políticos, empresários e leitores destacam formato ‘inovador’ do novo ‘Estadão’

O novo Estadão, que chegou às mãos dos leitores neste domingo, 17, continua repercutindo entre os assinantes. Além da facilidade de manuseio e de leitura, tem sido elogiado o formato inovador – o berliner, aliado à qualidade de conteúdo, com textos aprofundados e analíticos.

Confira os comentários:

“O País nunca precisou tanto de imprensa profissional e ética como agora. O novo formato do Estadão segue um padrão adotado por alguns dos principais jornais do mundo. Mais importante, porém, é a qualidade, responsabilidade e independência que o jornal manteve e mantém, mesmo nos momentos mais difíceis da história do Brasil.”

Luís Roberto Barroso - Presidente do TSE e ministro do Supremo

“Essa transformação é resultado de um esforço do veículo de estar sempre acompanhando as tendências. Um dos mais tradicionais jornais do País mostra que entende a importância da inovação como ferramenta para se aproximar cada vez mais dos seus leitores.”

Fabio Faria - Ministro das Comunicações

“Um jornal centenário e que vive nos brindando com suas atualizações cada vez mais surpreendentes. Parabéns ao Estadão, nesta versão ainda mais moderna, que se adapta aos novos tempos do leitor brasileiro, preservando a qualidade da informação.”

Tereza Cristina - Ministra da Agricultura

“O Estadão, que faz jornalismo sério e responsável, ficou mais moderno, mais dinâmico, mais acessível. Importante inovação de formato para um veículo de grande credibilidade na imprensa brasileira. Vida longa ao Estadão!”

Luiz Fux - Presidente do Supremo Tribunal Federal

“O Estadão prova mais uma vez sua capacidade de se reinventar, trazendo mais dinamismo, sem perder sua principal característica: um conteúdo analítico e de qualidade.”

Cristiano Teixeira - Presidente da Klabin

“Ficou mais moderno e mais prático para a leitura. E, o melhor, dá para prever uma vida longa ao impresso.”

Célia Forte - Dramaturga e produtora

“Parabéns pelo novo formato do jornal. Ficou espetacular.”

Rodrigo Maia - Ex-presidente da Câmara dos Deputados

“Gostei muito desse novo formato e da decisão do jornal em investir em algo novo. A leitura ficou mais fácil e agradável tanto na versão impressa quanto digital. É uma grande mudança que chega para reforçar ainda mais a forte presença do Estadão como um dos principais meios de comunicação do País.”

Mauro Corrêa - Presidente da Caoa

“É uma alegria contar com o ineditismo na forma e a sempre presente qualidade de conteúdo de uma publicação que faz parte da história do nosso país.”

Paulo Maiurino Diretor-geral da Polícia Federal

“O novo formato do Estadão impresso torna sua leitura ainda mais fácil e agradável. Por meio de uma apresentação mais moderna, a divisão dos temas que compõem o primeiro caderno do jornal propicia mais visibilidade à qualidade editorial do corpo de jornalistas.”

Luiz Guilherme Schymura - Diretor do FGV Ibre

“Como assinante antiga, amei a mudança! Tenho certeza de que terei ainda mais vontade de ler!”

Suzana Resende - Leitora

“Muito positivas as mudanças no Estadão. O formato berliner, a nova diagramação e a maior utilização de cores fazem o jornal ficar mais fácil de manusear e de ler. E a inserção de mais conteúdo analítico também é algo que acho muito bom.”

Ivan Martinho CEO da World Surf League para a América Latina

“Fiquei positivamente surpreso com o novo formato do jornal impresso. O veículo está ainda mais inovador, com mais conteúdo e profundidade.”

João Carlos Brega - Presidente da Whirlpool para a América Latina

“O jornalismo profissional é a melhor arma contra as chamadas fake news. O novo Estadão traz inovações no design e no formato sem perder o seu maior ativo: a credibilidade.”

Mario D’Andrea - Presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap)

“Formato renovado, conectado com o futuro, sem perder a profundidade da notícia e a credibilidade histórica da publicação.”

Ruben Schechter Diretor-presidente da Federação Nacional das Empresas de Transporte de Valores

“Leio o Estadão desde os tempos em que ele não tinha cores e não circulava às segundas. Nos dias mais calmos, nada substitui o prazer da leitura impressa. Por isso acho que o novo formato é um salto de modernidade. Além da qualidade do conteúdo, é salutar que o jornal adapte seus formatos aos novos tempos.”

Luiz Carlos Moraes - Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

“Como leitor do Estadão há 40 anos, recebo com entusiasmo o novo projeto editorial. O jornal se moderniza sem abrir mão da credibilidade construída ao longo da sua história e entrega uma experiência de leitura alinhada às demandas atuais.”

Marcelo Kalim - Presidente e sócio-fundador do C6 Bank

“Adorei, a começar pelo novo tamanho. Sempre fui um fã incondicional do jornal físico. Mas a realidade do tablet mudou essa relação, inevitavelmente. Acho que esse novo tamanho é o casamento perfeito de um com o outro, ou seja, ele virou quase um ‘tablet físico’. A diagramação está ainda mais dinâmica, as letras maiores facilitaram demais a leitura. Vida longa ao Estadão físico e necessário!”

Marco Antonio Pâmio - Ator, diretor e tradutor

“Um avanço importante que veio para mostrar que o impresso continua vivinho da silva!”

Bartolomeu Rodrigues - Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e ex-diretor do Estadão em Brasília