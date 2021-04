Lava Jato em xeque no STF: Estadão debate legado da operação e eleições de 2022 em live nesta quarta

"O legado da Operação Lava Jato e as eleições de 2022" será tema de transmissão ao vivo, promovida pelo Estadão, nesta quarta-feira, 14, a partir das 10h. Participam do debate a economista Maria Cristina Pinotti, que é coautora organizadora do livro Corrupção: Lava Jato e Mãos Limpas, e o cientista político e professor titular da FGV-EBAPE Carlos Pereira. O jornalista Marcelo Godoy faz a mediação.

A live ocorre horas antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) julgar, a partir das 14h de hoje, dois temas que causam apreensão no Palácio do Planalto, com potencial não só de desgastar a imagem do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas também manter apto a disputar a eleição de 2022 o seu principal adversário político segundo as pesquisas de intenção de voto: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os 11 integrantes da Corte vão decidir se endossam a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que mandou abrir a CPI da Covid. E se confirmam a anulação das condenações que a Lava Jato impôs a Lula. Esse segundo caso deve se estender na sessão de amanhã.

