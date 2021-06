‘Lado D’ desigualdade de gênero em terceiro episódio da série

A desigualdade de gênero é o tema do terceiro episódio do programa Lado D. O novo capítulo da série, que estará disponível hoje, a partir das 17 horas no site do Estadão, terá a participação da jornalista e escritora Adriana Araújo e da atriz Suzana Pires, fundadora do Instituto Donas de Si. Apresentado pelo cientista político Luiz Felipe d’Avila, o programa é uma parceria do Estadão com o Centro de Liderança Pública (CLP) e traz semanalmente debates entre influenciadores e personalidades sobre temas que definem os rumos do País.

Autora do livro Sou a Mãe Dela, Adriana destacou que o Brasil tem piorado seu desempenho na promoção de igualdade entre homens, mulheres e a população LGBTQIA+, enquanto o restante do mundo tem avançado neste sentido. “A pandemia pesou muito mais, dentro dos lares, nas costas das mulheres”, disse a jornalista, que lembrou o fato de a participação das mulheres no mercado de trabalho caiu à menor marca em 30 anos durante a crise sanitária. “Eu acho que (equidade), acima de tudo, é uma questão de respeito à essência de cada um.”

Já Suzana, que à frente do Instituto Donas de Si conduziu ações sociais para mulheres empreendedores, diz que mesmo os poucos casos de sucesso de minorias no mundo do trabalho muitas vezes vêm a um alto custo psicológico. “A mulher, quando chega num cargo de diretoria, de vice-presidência, de CEO, pode ter certeza que essa mulher está segurando muitas, muitas mágoas”, diz.

Os episódios do Lado D são semanais, sempre às terças-feiras e com duração máxima de 20 minutos. As gravações, realizadas de forma presencial, respeitaram recomendações de segurança sanitária em meio à pandemia, incluindo o distanciamento entre os participantes. Os episódios são veiculados nas plataformas digitais do CLP e do Estadão.

Veja as datas de cada episódio do programa ‘Lado D’