Kassab tenta arregimentar senadores para tornar PSD segunda maior bancada do Senado

BRASÍLIA - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, se articula para tornar seu partido um dos mais poderosos no Senado a partir de 2019. O dirigente está trabalhando para aumentar sua bancada de sete para nove senadores no ano que vem. Se conseguir viabilizar esse crescimento, a legenda será a segunda maior da Casa, atrás apenas do MDB, e passaria a ter direito à vice-presidência do Senado.

A principal investida de Kassab aconteceu nesta segunda-feira, 10, quando Kassab foi à Belo Horizonte para convidar, oficialmente, o senador eleito Carlos Viana, do PHS de Minas Gerias, para migrar para o PSD. A reportagem apurou que já está tudo acertado para a filiação de Viana. Agora, a sigla procura mais um senador para se tornar a segunda maior bancada do Senado.

Inicialmente, o PSD teria sete senadores na próxima legislatura, atrás de PSDB, com oito senadores, e MDB, com 12 parlamentares. Mas com esse movimento o partido buscar juntar nove nomes na bancada. Dessa forma, o partido de Kassab ultrapassaria a legenda tucana. É justamente o PSDB quem comanda a Vice-Presidência do Senado atualmente, por meio do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB).

Ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Kassab será secretário da Casa Civil do tucano João Doria, em São Paulo, no ano que vem.

Além de Viana, Kassab estava mirando no nome do senador eleito Eduardo Gomes, do Solidariedade de Tocantins, mas ele deve declinar do convite. Outro nome que interessaria é da senadora eleita Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte.