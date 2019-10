Júnior Bozella: ‘O presidente é induzido ao erro’

O que levou o grupo do senhor a divergir da ala a favor do presidente Bolsonaro no PSL?

Acho que não há dois lados. Todos nós apoiamos o presidente. Se há alguma divergência de uma ala para outra, é que nosso grupo sustenta as pautas que defendemos no processo eleitoral. E talvez a outra ala abriu mão desse conceito. Apoiamos, de forma intransigente, pautas como permanência do Coaf no Ministério da Justiça e a CPI da Lava Toga. O presidente pode não estar percebendo, mas aqueles que estão fingindo estar ao seu lado são da ala que leva ele aos equívocos. Estão sabotando o presidente.

Como avalia a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança do PSL na Câmara?

A briga no PSL é por transparência, como diz o presidente, ou há interesse em verbas e eleições?

O senhor ficou incomodado com o conteúdo da fala de Bolsonaro em áudio vazado?

O senhor defende a expulsão de deputados do PSL?

Acho que presidente é induzido ao erro. É um desgaste desnecessário essa “coisa” do Eduardo dormir líder e acordar deputado. Já tem até memes. O deputado é quase embaixador, quase líder, quase presidente estadual do partido.Transparência não pode ser. Se o presidente Bolsonaro disser publicamente, apontar que de janeiro a outubro de 2019 houve algum ato sem transparência no PSL, que desabonasse a gestão financeira, eu seria o primeiro a pedir transparência. O que tem são esses indícios das candidaturas laranjas, que também são da gestão passada. Não de Luciano Bivar.Não concordo com essa interferência entre poderes. Se eu apoiei Bolsonaro, foi porque ele falava isso na campanha e eu também. A partir do momento que ele renuncia a esse discurso, sinto-me incomodado.

Defendo que o partido tenha regras. Ainda sem ouvir (a defesa de) ninguém, minha impressão é que há muitos motivos severos de expulsão.