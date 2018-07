No Twitter, julgamento de Lula tem 811 mil posts em 18 horas no País

O julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) foi mencionado no Twitter em 811 mil postagens originadas no Brasil da 0 hora às 18 horas desta quarta-feira, 24, segundo levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da Fundação Getulio Vargas. Outras 110 mil postagens na rede social citaram o assunto em outros países, em português e em outras línguas. O nome do relator do caso no Tribunal, João Pedro Gebran Neto, foi citado em cerca de 48 mil postagens.

No debate gerado na rede social, com polarização entre detratores e simpatizantes de Lula, as contas mais influentes foram a do próprio ex-presidente, de um lado, e a do perfil de humor @jqteixeira, de outro.

+++ AO VIVO: O julgamento de Lula

A conta de Lula no Twitter, que costuma ser alimentada por sua assessoria, tem 199 mil seguidores. Já @jqteixeira, que se identifica como Joaquin Teixeira, tem 186 mil seguidores.

Nos perfis contrários a Lula, a hashtag (marcação com uma ou mais palavras-chave) mais publicada nesta quarta-feira, até as 17 horas, foi #molusconacadeia, com 98 mil ocorrências.

A seguir vieram #lulanacadeia (92,7 mil) e #cadeiasemlulaéfraude (44,7 mil). Do lado da defesa do ex-presidente, as principais hashtags foram #cadêaprova (84,6 mil) e eleiçãosemlulaéfraude (28,6 mil).

+++ ‘Processo penal não é um processo político’​

No fim da tarde, o levantamento da FGV-Dapp detectou grande quantidade de retuítes de uma postagem de 2010 da senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente do PT, na qual ela saudava a aprovação da Lei da Ficha Limpa. “Aprovação do ‘Ficha Limpa’ é importante avanço da democracia e torcemos para que já tenha validade para essas eleições”, diz Gleisi no post.

+++ Atacando 'populismo', Temer afirma em Davos que eleição não ameaça reformas e recuperação

Opositores de Lula ironizavam o fato de que a lei poderá agora ser usada para barrar uma eventual candidatura do petista à Presidência da República, uma vez que impede condenados por órgãos colegiados de concorrer.

+++ Inelegibilidade tem de ser confirmada por cortes superiores

O monitoramento da FGV-Dapp abarcou todas as postagens feitas no Twitter nos últimos dias, quando o julgamento se transformou em um dos principais assuntos debatidos na rede social. Em comparação à semana passada, quando o número mínimo de postagens foi de 97,4 mil no dia 16 e o número máximo chegou a 117,9 mil no dia 19, os dados reforçam a avaliação de que o julgamento tem crescido no interesse dos usuários do microblog. Na manhã desta quarta-feira, o link do julgamento no canal de Youtube do TRF-4 foi compartilhado em 1,6 mil postagens (0,8% do total). Já na terça, 23, 1% das postagens compartilhou links relacionados a artigo do jornal The New York Times sobre o julgamento do ex-presidente. Esta foi a publicação de imprensa mais compartilhada sobre o assunto no País.