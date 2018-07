Julgamento de Lula concentra mais de 125 mil menções no Twitter nesta terça

Entre a meia-noite e as 15 horas desta terça-feira, as discussões em torno do o julgamento do ex-presidente Lula no TRF-4, que acontece nesta quarta-feira, 24, somaram 125,6 mil menções no Twitter, mostra levantamento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com exclusividade para o Broadcast. Nesta segunda-feira, as postagens sobre o tema chegaram a 225,6 mil.

Esses dados mostraram que nos dois últimos dias o assunto cresceu no interesse dos internautas. De acordo com o Dapp, entre os dias 16 e 19, o mínimo de posts sobre o tema em um dia foi de 97,4 mil e o máximo, de 117,9 mil.

As publicações medidas pela FGV contemplam o julgamento - que foi citado diretamente em 50,6 mil, ou 40% das postagens desta terça-feira - e também manifestações de apoio e contra Lula; articulações do PT e da oposição sobre o assunto; o processo julgado por Sérgio Moro; o apartamento no Guarujá; e a delação da OAS. As repercussões políticas e eleitorais do resultado desta quarta-feira também foram incluídas no levantamento.

Ao longo da última semana, muitas hashtags de apoio e contra Lula foram usadas por diferentes grupos no Twitter. Desde essa segunda-feira, no entanto, os números mostram que duas delas passaram a concentrar boa parte do engajamento opinativo sobre o julgamento do ex-presidente, nesta quarta-feira. A #condenatrf4, identificada em 30 mil postagens e contrária ao ex-presidente. A favor de Lula, os posts concentraram-se na #EleiçãoSemLulaÉFraude - considerando suas variações de acento, maiúsculas e ortografia -, usada em 25 mil tuítes.

"As discussões sobre o triplex atribuído ao ex-presidente são destacadas em 8% das menções ao julgamento, e a possível prisão de Lula citada por 5% das publicações", acrescenta o levantamento.

++ AO VIVO: Confira as manifestações antes do julgamento do ex-presidente Lula

++ Vem Pra Rua faz ato contra Lula em Copacabana

As menções à mobilização de militantes pró-Lula somam 4,4 mil, a maioria de conteúdo jornalístico, a partir do acompanhamento que a imprensa está fazendo da preparação de Porto Alegre para o julgamento. Além disso, há também o engajamento partidário de lideranças do PT, como Gleisi Hoffmann e a deputada petista Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul.

Entre os Estados da Federação, São Paulo lidera as publicações com 26%, seguido por Rio de Janeiro (15%) e Rio Grande do Sul (10%). "Mas os Estados do Nordeste são os que, proporcionalmente, mais falam sobre o tema: no Sergipe, 12,3% de todas as menções geolocalizadas no Twitter são sobre o julgamento de Lula, enquanto na Paraíba a proporção é de 10%, na Bahia, de 8%, e no Piauí, no Amapá e no Ceará, de 7,7% cada, assim como no Distrito Federal", afirma a FGV.

O diretor do FGV/Dapp, professor Marco Aurélio Ruediger, explicou que o levantamento é feito a partir de um acompanhamento em tempo real das manifestações na rede, aplicando critérios de composição e sintaxe linguística para monitorar o comportamento dos internautas. "Os dados mostram questões muito interessantes e chamam a atenção sobre como o nome de Lula segue sendo um divisor de águas no País", avalia.

++ Para Temer, julgamento de Lula mostra que instituições estão funcionando

++ Ação global Anti-Davos vira ato pró-Lula

Ruediger pontuou que as eleições deste ano terão repercussões importantes não apenas durante o próximo mandato presidencial, mas "nos próximos dez anos". "O levantamento mostra como o engajamento das pessoas com a eleição está acontecendo não só nas ruas, mas nas redes também", declarou.

Em comparação a outros temas de destaque no noticiário desta terça, o julgamento de Lula está concentrando volume expressivo de manifestações no Twitter. Embora seja tema de público mais restrito, o Fórum Econômico Mundial de Davos, mereceu apenas 1.587 tuites até agora a tarde desta terça, de acordo com a própria plataforma digital. A declaração do jogador Dudu do Palmeiras, sobre sua permanência no time, esteve presente em mais de 28 mil mensagens.