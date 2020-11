José Sarto e Capitão Wagner vão disputar segundo turno em Fortaleza

FORTALEZA - O resultado da prefeitura de Fortaleza só será definido no próximo dia 29, quando ocorrerá o segundo turno das eleições municipais. Os candidatos José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (Pros) seguem na disputa, com 35,72% e 33,31% dos votos válidos, respectivamente. A pesquisa do Ibope divulgada no último sábado, 14, previa o segundo turno com os dois candidatos. Não houve pesquisa de boca de urna na capital cearense.

O resultado foi definido com 99,74% das urnas apuradas. Sarto e Capitão Wagner foram seguidos por Luizianne Lins (PT), com 17,76% dos votos, Heitor Férrer (Solidariedade), com 4,93%, e Célio Studart (PV), com 3,54% dos votos. As eleições em Fortaleza tiveram 21,83% de abstenção, 3,52% de votos brancos e 6,49% de nulos.

Em entrevista coletiva minutos antes da divulgação do resultado, Sarto falou sobre a necessidade de união e equilíbrio. “O próximo prefeito vai ter um desafio tremendo, vai ter que ter capacidade de diálogo, e esses desafios eu tenho certeza que sou capacitado de enfrentar junto com os partidos que me apoiaram”, afirmou.

Ao PontoPoder, do Sistema Verdes Mares, Capitão Wagner agradeceu o apoio do eleitorado. “A gente está muito feliz com o resultado, acho que a população de fortaleza mais uma vez reconhece o nosso trabalho e nos coloca no segundo turno contra uma máquina estrutural gigantesca”, disse.

A projeção de segundo turno feita pela última pesquisa Ibope apontou vitória para José Sarto em possível segundo turno contra Capitão Wagner. Na simulação, o pedetista teria 48% dos votos, ante 36% do adversário. Identificada na Justiça Eleitoral pelo número CE-07648/2020, a pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais.