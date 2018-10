Aos 66 anos, jornalista Raymundo Costa morre em Brasília

O jornalista Raymundo Costa, do Valor Econômico, morreu na noite desta terça-feira, 23, aos 66 anos, em Brasília. A causa da morte foi uma septicemia (infecção generalizada). Ele estava hospitalizado desde o dia 7 de outubro. Há dois anos, ele havia sido disgnosticado com câncer de pulmão. Deixa três filhos e quatro netas.

Nascido em Belém, do Pará, Costa teve passagem pelo O Estado de S.Paulo como correspondente do jornal em São Luis, no Maranhão. Em Brasília, trabalhou na cobertura política nas revistas Veja e IstoÉ e nos jornais O Globo e Folha de S. Paulo. Estava no Valor Econômico desde 2005.

Pelo Twitter, o presidente Michel Temer (MDB) lamentou a morte do jornalista. "Perdemos nesta noite um dos jornalistas mais respeitados do país, Raymundo Costa. Competente, educado e observador atento dos fatos, teve trajetória brilhante em alguns dos melhores veículos de comunicação do país. Minha solidariedade aos amigos e à família", disse o presidente.

O velório e enterro do corpo de Costa ocorre na tarde desta quarta-feira, 24, no cemitério Campo da Esperança, em Brasília.