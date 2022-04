Jornalista Mariana Carneiro assume ‘Coluna do Estadão’

A jornalista Mariana Carneiro é a nova titular da Coluna do Estadão, espaço reservado a notícias e análises curtas sobre os bastidores dos Poderes da República. Formada em jornalismo pela PUC-Rio, com especialização em análise de cenários macroeconômicos e finanças, Mariana acumula mais de 22 anos de experiência na cobertura de economia e política para os principais veículos de comunicação do País.

Mariana aceitou o desafio de comandar a tradicional coluna mantendo a qualidade da cobertura na área de política, com o diferencial de ampliar o olhar para temas ligados à economia. “A ideia é dar espaço também aos atores da economia, como empresários e investidores, além dos movimentos sociais e dos novos agrupamentos políticos para debater”, disse. “É uma visão da política de uma maneira mais ampla, para ajudar o leitor a compreender quais são os interesses que estão em jogo nas decisões em Brasília.” Além da coluna no jornal impresso, será dada ênfase às publicações em novas mídias do Grupo Estado, bem como as redes sociais.

“A chegada da Mariana e a renovação da coluna fazem parte de um projeto maior, que incluiu a compra de tecnologia de ponta e o desenvolvimento de novos produtos digitais, para dar suporte ao jornalismo de qualidade do Estadão”, disse David Friedlander, editor-chefe do Estadão. “Esse conjunto ficará mais visível para o leitor quando a cobertura das campanhas eleitorais esquentar”, afirmou.

Aos 42 anos, Mariana chega ao Grupo Estado após passagens por veículos como O Globo, Folha de S. Paulo – onde foi correspondente em Buenos Aires –, TV Globo e Jornal do Commercio, do Rio. Natural de Barra Mansa (RJ), está radicada há cinco anos em Brasília, onde acompanha de perto os bastidores do poder.

É da capital federal que Mariana Carneiro inicia a edição da coluna, acompanhada pelos jornalistas Camila Turtelli, que até então estava como interina, Matheus Lara e Gustavo Côrtes, além das ilustrações de Kleber Sales.

A Coluna do Estadão foi criada em novembro de 1990 e, em sua primeira fase, foi publicada no Estadão até 2001. Após quase 15 anos de interrupção, foi retomada com o mesmo nome em 2016, no impresso e nas mídias online.