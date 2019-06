Jornalista é morto a tiros em Maricá

RIO - O jornalista Romário Barros, de 31 anos, criador do site Lei Seca Maricá, foi morto a tiros na noite de terça-feira, 18, em Maricá, na região metropolitana do Rio. É o segundo jornalista assassinado na cidade em menos de trinta dias. No último dia 25, o dono do Jornal Maricá, Robson Giorno, de 45 anos, foi executado perto de casa. Os dois eram conhecidos por noticiar fatos políticos da região.

Maricá de Luto! É com muita tristeza e em estado de choque que comunicamos a morte do jornalista Romario Barros do maior veículo de comunicação da cidade: Lei Seca Maricá. DESCANSE EM PAZ, MEU AMIGO! pic.twitter.com/Lzu6E3war7 — Favela Caiu No Face (@FavelaCaiuNoFac) 19 de junho de 2019

De acordo com as primeiras informações, Barros foi alvejado com três tiros na cabeça, enquanto dirigia seu carro, um Gol cinza. Nenhum objeto pessoal teria sido roubado. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí está investigando o caso e fez perícia no local.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), vai se encontrar nesta quarta-feira com o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, para falar sobre as investigações dos dois crimes e a da escalada da violência no município.

Em nota oficial da Prefeitura, Fabiano Horta disse que o assassinato é "inaceitável" e que o crime "não ficará sem resposta".

"É inaceitável que em menos de um mês a cidade esteja passando pela segunda morte de um jornalista. Vamos cobrar uma ação rápida e efetiva do Estado para que os crimes sejam solucionados e uma resposta seja dada às famílias e a sociedade. Não aceitaremos a impunidade", diz a nota. "Reforçamos nosso inteiro compromisso com a liberdade de imprensa e de expressão. Qualquer ato de violência deve ser repudiado. Reafirmamos ainda nossa permanente preocupação com a segurança de todos os que vivem e trabalham no município".

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) está acompanhando as investigações.