Jornais internacionais destacam fala em que Bolsonaro nega devastação da Amazônia

DE SÃO PAULO - O jornal inglês The Guardian e a publicação americana The New York Times destacaram a fala em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, negou, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que a floresta amazônica esteja sendo devastada.

"Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia", disse Bolsonaro durante sua fala.

O Guardian também destacou o trecho em que Bolsonaro defende que não se esqueça que "o mundo necessita ser alimentado".

"A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura, já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado!", discursou o presidente.

O correspondente do Guardian na América Latina, Tom Phillips, criticou a fala. "Bolsonaro ofereceu um instantâneo da administração introvertida, obcecada por conspiração e profundamente arrogante que agora governa a maior democracia do mundo", escreveu.

Segundo o jornalista, alguns dos presentes nutriam a expectativa de que o presidente adotasse um tom mais conciliatório ao se dirigir aos líderes mundiais. "Mas em segundos ficou claro que eles ficariam desapontados", acrescentou.

Antes da fala de Bolsonaro, Phillips havia antecipado que o presidente brasileiro pretendia desfazer a imagem de inimigo de populações indígenas e pró-desmatamento. O jornal salientou que ele convidou a indígena Ysany Kalapalo para acompanhá-lo ao evento.

Sobre a estratégia, a publicação ouviu a líder indígena Sônia Guajajara, que foi vice de Guilherme Boulos na chapa presidencial do PSOL em 2014. Ela negou que Bolsonaro seja aliado da Amazônia. "Isso é uma tentativa de enganar o mundo", disse ela à publicação.