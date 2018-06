Jornal Eldorado ganha mais meia hora com participação de Eliane Cantanhêde

A edição do Jornal Eldorado terá a partir desta quarta-feira, 21, mais meia hora de duração, tendo início às 6h e se estendendo até 9h30. Os 30 minutos adicionais foram destinados a uma ampliação da coluna que a jornalista Eliane Cantanhêde, colunista de política da Rádio Eldorado, sintonizada via FM 107,3 (SP), e do Estadão/Broadcast, já tinha na rádio.

Eliane entrará no ar às 9h, ao vivo da sucursal de Brasília, do Grupo Estado, para tratar dos assuntos do dia da política nacional. O novo formato do programa prevê interação com os ouvintes, que poderão mandar suas perguntas pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no novo quadro que se chamará #PerguntepraEliane.

Para participar do quadro, basta encaminhar as perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

A coluna também passará a contar com entrevistas, que não serão diárias, mas que terão presença constante. Além dos tradicionais comentários analíticos da agenda política do dia, Eliane também vai conversar com os âncoras Haisem Abaki e Carolina Ercolin sobre as notícias do dia de outras áreas de cobertura, tais como economia, cidades e até cultura/entretenimento. Sua coluna também continuará disponível diariamente em formato podcast.

“É um prazer ter um programa na Rádio Eldorado com o Haisem e a Carolina, porque o papo é inteligente, ágil e atual. Nosso foco é a política, mas tudo é política, não é mesmo? Ainda mais num ano eleitoral cheio de intrigas e indefinições, com o rombo fiscal só aumentando e o Exército nas ruas do Rio. Temas quentes não faltarão”, disse Eliane.

Além de Eliane, o Jornal Eldorado conta com outros comentaristas como Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, José Nêumanne Pinto, Sonia Racy, Jamil Chade, Robson Morelli, Aullus Sellmer, Carlos Alberto Pastore e Antônio Penteado Mendonça.

A Eldorado completa neste ano 60 anos de história e sempre teve como seu DNA uma programação de excelência que mescla música e notícia. Na grade da rádio, além do Jornal Eldorado, o jornalismo com a marca do Estado está presente no Conexão Estadão, que vai ao ar das 18h às 19h.