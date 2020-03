Jornais unificam capas contra o coronavírus

LEIA TAMBÉM > Decreto de Bolsonaro inclui imprensa em lista de serviços essenciais

Dezenas de jornais brasileiros unificaram suas capas hoje, como parte de uma campanha da Associação Nacional de Jornais (ANJ) para destacar a importância da informação de qualidade no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Veículos impressos de todo o País trazem em sua primeira página a seguinte mensagem: “Juntos vamos derrotar o vírus: Unidos pela informação e pela responsabilidade”.

O presidente da ANJ, Marcelo Rech, afirmou que a ação demonstra a união da imprensa brasileira em torno de uma causa comum: o serviço público de informação confiável. “Em situações dramáticas como a que vivemos, informação precisa e contextualizada é um bem ainda mais essencial”, disse.

Jornais que não têm edição impressa também vão veicular a campanha da ANJ em suas versões digitais. Nas redes sociais, os veículos vão usar a hashtag #imprensacontraovírus. A associação também criou cards para distribuição na web e em aplicativos de mensagem. A ideia da campanha, que começou no dia 18 de março, é reforçar para o público a necessidade de buscar informação em veículos de jornalismo profissional.

“O antídoto contra a desinformação espalhada nas redes sociais é a ‘boa viralização’ da informação verdadeira”, disse Marcelo Rech.

Na semana passada, um estudo global divulgado pela agência de comunicação Edelman mostrou que, em meio à pandemia de coronavírus, os veículos da grande imprensa são a fonte de informações mais confiável para 64% dos entrevistados.

Decreto

No último domingo, 22, o presidente Jair Bolsonaro publicou ontem decreto que inclui a imprensa na lista de serviços essenciais e vedou que trabalhadores desta área sejam proibidos de circular, o que poderia afetar a atividade jornalística. Até agora, o governo já havia considerado 33 serviços públicos e atividades como indispensáveis à população durante o enfrentamento da pandemia de coronavírus.

O objetivo do governo federal é garantir o trânsito de trabalhadores destes setores no momento em que Estados decretam o fechamento de parte do comércio e dos transportes.