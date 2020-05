Jorge Paulo Lemann debate oportunidades que surgem na crise na Brazil Conference

O empresário Jorge Paulo Lemann, fundador do grupo 3G Capital, vai debater as oportunidades em tempos de crise na Brazil Conference at Harvard & MIT neste sábado, 9. O evento anual promovido por estudantes brasileiros sediados em Boston, nos Estados Unidos, acontece por videoconferência e tem transmissão gratuita nas plataformas do Estado.

O painel com Jorge Paulo Lemann terá início às 12h e pode ser visto no portal do Estadão, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estado no YouTube. Uma versão com legenda em português será disponibilizada nos dias seguintes.

Além de Jorge Paulo Lemann, participarão do painel o CEO da Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. O debate será mediado por Veronica Serra, da Innova Capital.

Nesta edição, a Brazil Conference recebeu nomes como o prêmio Nobel de Economia em 2019, Michael Kramer, o filósofo e professor de Harvard Michael Sandel e os governadores João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES) e Flavio Dino (MA), entre outros.

Os painéis tiveram transmissão ao vivo nas redes sociais e no site do Estado e podem ser revistas pelo nosso canal do YouTube.

Oportunidades em tempos de crise, 9/5, 12h (em inglês, versão com legenda em português a ser disponibilizada nos dias seguintes)

Jorge Paulo Lemann (3G Capital)

Lorenzo Mendoza (Empresas Polar)

Mediação: Veronica Serra (Innova Capital)