Joice Hasselmann reconstitui episódio sobre seus ferimentos; veja vídeo

BRASÍLIA – Com hematomas pelo rosto, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), desconfia que alguém poderia ter se escondido, ainda durante o dia, no seu apartamento funcional em Brasília, no último sábado, 17, para agredi-la durante a madrugada. Em entrevista ao Estadão, a parlamentar reconstitui seus passos no fim de semana do acontecimento e mostra o cenário onde as agressões podem ter acontecido.

Confira o vídeo:

Joice mostra que há três cômodos poucos utilizados na moradia, entre seu quarto e o local onde seu marido, o neurocirurgião Daniel França, dormem. Segundo ela, uma pessoa poderia ter feito a tocaia em um desses espaços sem que o casal percebesse.

Joice mostra também a cama onde assistia o episódio 78 da primeira temporada da série Resurrection – O Grande Guerreiro Otomano e onde acabam suas memórias daquela dia. A partir daí, ela diz não se lembrar de mais nada até acordar ensanguentada no chão do closet já no domingo, 18, pela manhã.

“Eu levantei. Inicialmente eu achei que era só essa parte do rosto, dente e tal. Mas estou com hematoma aqui (cotovelo), essa patela do joelho também estava machucada, mas agora está um pouco melhor, um galo na cabeça, embaixo do seio. São muitos hematomas para uma queda”, disse Joice ao mostrar como estava quando acordou.

Ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, Joice está com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo, inclusive uma fatura na coluna. A deputada acionou o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para abrir investigação sobre o caso. As imagens das câmeras de segurança do prédio devem ser analisadas.

A deputada acionou o Depol porque se trata do órgão responsável por cuidar da segurança dos parlamentares. Segundo interlocutores, ela não teria procurado a Polícia Federal por receio de interferência de terceiros. A assessoria da Câmara informou que as investigações já estão em andamento e têm caráter sigiloso. “O Departamento de Polícia Legislativa iniciou as investigações imediatamente após ter sido comunicado do fato. O Depol está ouvindo pessoas e analisando imagens do circuito fechado de TV do prédio em que a deputada reside”, diz a nota da Câmara.