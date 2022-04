'Responsabilidade fiscal não pode ser a qualquer preço, mas claro que tem de ter', diz Jaques Wagner

Representando a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA) defendeu, há pouco, que é "claro que tem de ter" responsabilidade fiscal, mas que ela não pode ser tomada a qualquer preço.

"Mas não precisamos estar no extremo, morra-se de fome porque não podemos sair um milímetro [da responsabilidade fiscal]. Eu acho que é uma questão de posologia", afirmou, durante a Brazil Conference, em Boston (EUA).

Wagner disse ainda "não ter dúvidas" de que uma eventual vitória do ex-presidente em outubro desaguará em um "governo amplo" e um "presidente melhorado".

"Não é um ET que está baixando para ser candidato no Brasil. É alguém que tem história. O que ele fez está na rua", disse, narrando uma conversa com um empresário nos EUA.

Jaques Wagner: Sempre sonhei na junção de PT e PSDB para um caminho novo na democracia

Em uma série de acenos a tucanos históricos, o senador Jaques Wagner afirmou, neste sábado, que sempre sonhou com a junção entre o PT e o PSDB "para um caminho novo na democracia". Ele defendeu ainda que não é incoerente uma chapa entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

"A disputa eleitoral colocou em campos opostos os dois agrupamentos que eram uma novidade positiva pós-ditadura militar. Não acho que tenham ideias antagônicas", afirmou, na Brazil Conference, o senador petista, citando nomes de fundadores do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso e Franco Montoro.

Na sequência, Wagner disse: "só conseguimos fazer a transformação social dos governos Lula e Dilma porque recebemos um Brasil bem melhor do que receberemos agora".

Sobre um eventual novo governo de Lula, Wagner disse que Alckmin "não foi convidado a ser figurante, foi convidado a ser parte do nosso governo". Ontem, o petista e o neopessebista participaram de um ato que formalizou a indicação do ex-governador a vice-presidente na chapa do ex-presidente.