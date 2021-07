‘Jamais gravaria um presidente da República’, diz Luis Miranda

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) continua a negar diversas vezes a possibilidade de ter áudios da conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março com o irmão Luis Ricardo Fernandes Miranda, mas não negou a possibilidade de existir uma gravação.

“Eu jamais gravaria um presidente da República, mas eu não estava sozinho na sala”, disse Miranda na noite desta segunda-feira, 12, no Roda Viva, programa da TV Cultura. Sobre a reunião, Miranda acrescentou que informou em detalhes, com o seu irmão, a situação sobre um possível de caso de corrupção na compra vacina indiana Covaxin.

"O presidente viu tudo, o processo inteiro. Meu irmão imprimiu o processo, mostrou para ele o contrato”, afirmou Miranda. “De fato, ele não se atenta aos detalhes da documentação técnica, mas entende que era grave.”

O parlamentar se diz decepcionado com Bolsonaro. “Ele não desmente, só minimiza a denúncia, o que é muito frustrante para quem esteve do lado dele o tempo todo”. Como reação às represálias, ele avalia que seguirá como independente. “A reação do governo foi muito dura. Mas dizer que, daqui para frente, eu vejo essas antes que a gente possa caminhar politicamente juntos? Isso nunca mais”, disse Miranda. “Eu não subo mais em palanque com Jair Messias Bolsonaro.”