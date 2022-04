Bolsonaro debocha de 'presidente jacaré' no carnaval: 'apresentação ruim'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu com deboche após apresentação da Rosas de Ouro neste domingo, 24, no Anhembi, em São Paulo. Em suas redes sociais, ele classificou a apresentação como “ruim”. A escola de samba levou um carro alegórico com personagem que, representando o chefe do Executivo, se transformava em jacaré após ser vacinado. O enredo deste ano da escola trouxe a reflexão sobre a cura e as quatro formas de se fazer isso: por meio da fé, magia, ciência e samba.

Bolsonaro também adicionou risadas e agradeceu na publicação. Junto com sua opinião, ele compartilhou o trecho do vídeo do desfile em que o personagem presidente aparece sendo vacinado.

- Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk. Valeu . pic.twitter.com/WJqAl8yJtX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 25, 2022

A apresentação fez referência a uma declaração de Bolsonaro durante a pandemia de covid-19, em que questionava os possíveis efeitos colaterais da Pfizer. Durante pronunciamento durante visita a Porto Seguro, Bahia, ele disse: “Lá, na Pfizer, tá bem claro no contrato: nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você”.

Bolsonaro ainda aproveitou o momento para “vender” e defender a atuação do Executivo durante a pandemia de covid-19, justamente a crítica da Rosas de Ouro. "Todas as doses aplicadas no Brasil foram compradas pelo Governo Federal e repassadas aos Estados/Municípios assim que liberadas pela Anvisa. 600 milhões de doses foram adquiridas e mais de 487 milhões distribuídas. Defendemos desde o início a liberdade de escolha de cada um", completou o presidente, sem considerar os atrasos nas negociações de doses revelados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.