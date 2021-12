Bolsonaro vai a posto médico pela terceira vez em 11 dias

O presidente Jair Bolsonaro passou cerca de meia hora no posto médico do Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira, 17. O governo ainda não informou sobre o estado de saúde do presidente ou se ele foi submetido a algum exame.

Trata-se da terceira vez que Bolsonaro vai ao posto médico do Planalto no intervalo de duas semanas. A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não esclareceu o motivo de nenhuma delas. Não houve alterações na agenda presidencial prevista para hoje.

Leia Também Obstrução intestinal: saiba mais sobre diagnóstico de Bolsonaro

No dia 6 de dezembro, o presidente foi ao posto médico antes de dar início à sua agenda oficial daquele dia e lá ficou por quase duas horas. Na última quarta-feira, 15, o mandatário foi ao mesmo local e permaneceu em atendimento por cerca de 40 minutos.

Em julho deste ano, o presidente passou cinco dias internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar quadro de obstrução intestinal e dores no abdome. As complicações se deviam à facada da qual o então candidato à Presidência foi vítima em setembro de 2018, em Juiz de Fora, no interior de Minas.

Após sofrer o atentado, Bolsonaro já foi submetido a seis cirurgias na região abdominal, que acabam aumentando as possibilidades de eventos de aderência do órgão e também obstruções. Os sintomas incluem soluço, inchaço abdominal e dores. Antes da internação, em julho, o presidente vinha reclamando do incômodo e chegou a comentar sobre os soluços durante uma live.