Voto feminino garante vantagem de Lula sobre Bolsonaro em pesquisa PoderData

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira aponta que a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial depende do voto feminino. Ao menos 44% das mulheres entrevistadas dizem preferir o petista ante 24% que apoiam a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Já os homens estão mais divididos na escolha entre os dois pré-candidatos que lideram as pesquisas: 37% preferem Bolsonaro e 36% votariam em Lula.

Na pesquisa estimulada, Lula tem 40% das intenções de voto; Bolsonaro tem 30%; Sérgio Moro (Podemos), 7%; Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), 4% cada.

Foram 3.000 pessoas entrevistadas, em 494 municípios contemplados em todos os Estados e o Distrito Federal. Segundo o instituto, as diferenças de metodologia de pesquisa - se feitas face a face ou por telefone, por exemplo - explicam “as divergências entre os resultados” dos demais levantamentos. “O PoderData faz os seus levantamentos por telefone. O entrevistado atende a ligação, ouve as perguntas gravadas (sempre com a mesma voz) e responde teclando os números do aparelho”, informou o instituto.

De acordo com o levantamento, o ex-presidente venceria em todos os cenários analisados para o segundo turno com uma vantagem mínima de 20 pontos porcentuais.

A pesquisa também mostra que a vantagem de Lula seria suficiente para uma vitória no primeiro turno entre eleitores que recebem até dois salários mínimos. Ele também conquista o voto do eleitor jovem, de 16 a 24 anos, com 37% ante 23% de Bolsonaro.

Entre os entrevistados de 25 a 44 anos, 44% preferem Lula e 26% votam em Bolsonaro. O atual presidente só sai na frente entre os eleitores acima de 60 anos, com 39% das intenções de voto.

Os pré-candidatos apresentam desempenho diferente de acordo com o Estado no qual vive o eleitor. O apoio a Lula é disparado no Nordeste (51%) e Centro-Oeste (44%). Nestes lugares, Bolsonaro conquista apenas 23% e 24% do eleitorado. O melhor desempenho do presidente é na região Norte, onde é escolhido por 40% dos entrevistados; 44% preferem Lula.